Karadenizli vatandaş satın aldığı balığın ne olduğunu öğrenince koşup denize saldı
Rize’de restoran işletmeciliği yapan Lokman Armağan, satın aldığı balıklar arasında nesli tükenme tehlikesi altındaki canlı bir mersin balığı olduğunu fark edince zamanla yarıştı. Dünyanın en değerli su hazinelerinden biri kabul edilen balığı öperek özgürlüğüne kavuşturan Armağan’ın o anları sosyal medyada takdir topladı.
Kaynak: DHA
Rize’de yaşayan restoran işletmecisi Lokman Armağan, balıkçılardan satın aldığı ürünleri kontrol ederken nadir rastlanan bir durumla karşılaştı.
Amatör balıkçıların getirdiği balıkların arasında, dünyada nesli tükenme tehlikesi altında olan ve "su hazinesi" olarak nitelendirilen mersin balığının canlı olduğunu fark etti.
Balığın yaşadığını görünce hemen harekete geçen Armağan, zaman kaybetmeden hazırladığı su dolu kovayla sahile koştu.
Sosyal medyada büyük ilgi gören görüntülerde; Armağan’ın değerli balığı eline alıp öptükten sonra denize bıraktığı görüldü. Kısa sürede derinliklerde gözden kaybolan balık, Armağan'ın bu örnek davranışı sayesinde doğal yaşam alanına geri döndü.
