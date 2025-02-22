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  4. Kardan gelin damat ile halay çekip düğün eğlencesi yaptılar!

Kardan gelin damat ile halay çekip düğün eğlencesi yaptılar!

Van'ın Erciş ilçesinde 6 kişi, yoğun kar yağışını kutlamak için kardan gelin ve damat yapıp, müzik ve davul eşliğinde halay çekti.

Kaynak: DHA
Kardan gelin damat ile halay çekip düğün eğlencesi yaptılar! - Resim: 1

Van'da kurak geçen ayların ardından şubat sonunda Erciş ilçe merkezine yağan kar, ilçe halkını sevindirdi.

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Kardan gelin damat ile halay çekip düğün eğlencesi yaptılar! - Resim: 2

Kar kalınlığı ilçe merkezinde 25, yüksek kesimlerde 1 metreye ulaştı.

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Kardan gelin damat ile halay çekip düğün eğlencesi yaptılar! - Resim: 3

Kar yağışı ile birlikte beyaza bürünen ilçede, yaşları 60-65 yaş arası değişen 6 kişi de kar sevinçlerini kardan damat ve gelin yaparak gösterdi.

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Kardan gelin damat ile halay çekip düğün eğlencesi yaptılar! - Resim: 4

6 kişi, kardan gelin ve damat yaptıktan sonra müzik ve davul eşliğinde halay çekti.

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