Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kız çocuğunun karnından çıkanlara doktorlar bile inanamadı

Adetin başladığı ergenlik çağında olan overkistlerin yakından takip edilmesi gerektiğine değinen Aluç, “ Çocuklarda özellikle ergenlik çağında bu tür semptomlar, karın ağrısı, adet düzensizliği olduğu zaman mutlaka ebeveynler çocuklarını muayeneye getirmeleri lazım. Bir yenidoğan döneminde bir de çocuklarda ergenlik döneminde yumurtalık kistlerine daha fazla rastlıyoruz. Yenidoğan döneminde olanlar anneden geçen östrojen kaynaklı oluyor ve genellikle kendiliğinden kayboluyor. Ama ilk adetin başladığı ergenlik çağında olan overkistlerin daha yakın takip edilmesi lazım. Bunlarda kistin boyutu beş santimetrenin üzerine çıkarsa over torsiyonu dediğimiz overin kangren olma durumu olduğu için yakın takip edilmesinde büyük fayda var” diye konuştu.