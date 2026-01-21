Karlar altında kalan ilimizde vatandaşların kar tünelleri içindeki yaşam savaşı kamerada
Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava özellikle doğu illerimizde yaşamı alt üst ederken Van'da karlar altında kalan mahallelerde vatandaşların kar tünelleri içindeki yaşam mücadelesi görenleri hayretler içinde bıraktı.
Kaynak: İHA
Van’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 283 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapanırken ekipler, kapanan yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 13 ila 15 dereceye kadar düştüğü kentte, gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerinde etkisini artırarak devam etti.
Kent merkezinde sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşarken, günlük yaşam da olumsuz etkilendi.
Doğu Anadolu Bölgesi'ni etkisi altına alan soğuk hava dalgası ve kar yağışı, yüksek kesimlerde trafiği olumsuz yönde etkiliyor.
