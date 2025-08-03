Karpuz seçemeyenlerin yardımına yapay zeka yetişiyor

"Yapay zekanın yapabileceği bir şey değil diye tahmin ediyorum"

Yapay zekanın karpuz seçiminde yanılma ihtimalinin yüksek olduğuna değinen pazar esnafından Hüseyin Öz, "Yapay zekanın anlayabileceği bir şey değildir diye düşünüyorum. Çünkü, bir karpuz görselinden anlaşılmaz. Vuracaksın, sesini dinleyeceksin. Yapay zeka görsele göre hareket ediyor. Yok sapı olmuş, olmamış, yok arkası büyük, küçük, karpuz öyle anlaşılmaz. Sesinin tokluğundan anlarsın. Şöyle sıradan mesela büyük karpuz her zaman için iyi olur. Karpuzun sesinin tok gelmesi lazım. Sapı yeşil olursa daha güzel olur. Çizgiler açıklığını, kapalılığını gösterir şöyle; mesela iki karpuzu kıyasladığımız zaman çizgili karpuz daha iyi. Üstünden hafiften sarılık var, bunda beyazlık var. Bu karpuzun içi daha da olmuş olur. Yapamaz kesinlikle yapamaz, yani önce sesine bir kulak vermesi lazım. Yapay zekanın yapabileceği bir şey değil diye tahmin ediyorum" şeklinde konuştu.