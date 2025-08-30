Kedi köpek katliamının ayrıntıları bir kez daha kahretti: 10 köpek ve 5 kedi öldürülmüştü...
İzmir'de 10 sokak köpeğinin 5 kedinin zehirlenerek öldürülmesiyle ilgili soruşturmada, şüphelinin zehirli etleri mahallenin çocuklarına dağıttırdığı ortaya çıktı.
İzmir'in Selçuk ilçesinde sokak hayvanlarının zehirlenerek öldürülmesiyle ilgili soruşturmada, güvenlik kameralarına yansıyan 3 çocuğun ifadesiyle belirlenen şüpheli A.S. (53), yakalandı.
Çocukların, etleri hayvanlara dağıtmaları için A.S.’nin verdiğini söylemesiyle gözaltına alınan şüpheli, köpek saldırısına uğradığını ileri sürüp, bu nedenle zehirli etleri dağıttırdığını ifade etti.
Selçuk ilçesi kırsal Belevi Mahallesi’nde, önceki gün, hayvanların öldüğünü görenler, durumu jandarma ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye sevk edilen jandarma, hayvanların tavuk etiyle zehirlenip öldürüldüğü iddiası üzerine inceleme başlattı.
Ekiplerin çalışmasında, 10 köpek ile 5 kedinin öldüğü tespit edildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, hayvanların yediği yiyeceklerden aldığı numunelerin de gıda kontrol laboratuvarına gönderileceği öğrenildi.