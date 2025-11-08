Kemoterapi gördüğü için okula gidemeyen minik Ahmet okuma yazmayı böyle öğreniyor

Anne U.Ö., "Geçen sene ana sınıfına okulda gitmişti, aynı zamanda tedavisi de devam ediyordu. Sağlığına dikkat edildi, eğitimine devam etti. Birinci sınıflar çok kalabalık olduğu için sağlığı açısından doktorumuz Ahmet'in okulda eğitimine izin vermedi, biz de evde eğitime başvurduk. Esen hocamız bize yardımcı oldu, Ahmet eğitiminden geri kalmadı, evde eğitimine devam ediyor. Çok mutlu" dedi. Evde sınıf ortamı kurabilmek için masa, yazı tahtası ve okul gereçleri aldıklarını belirten anne U.Ö., "Sınıf ortamı olsun ki Ahmet sınıftan mahrum kalmasın, ikinci sınıfa başladığında 'Odam sınıf gibiydi, evde sınıfın içerisindeyim' diyebilsin, hiçbir şeyden eksik kalmasın diye her şeyini tamamlamaya çalıştık" diye konuştu. Tedavinin iyi gittiğini aktaran U.Ö., "Ahmet'in iyileşip sınıf ortamına girmesini, arkadaşları olmasını, aktivite yapmasını çok isterim" dedi.