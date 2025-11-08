Kemoterapi gördüğü için okula gidemeyen minik Ahmet okuma yazmayı böyle öğreniyor
İzmir'de beyin tümörü tanısı nedeniyle kemoterapi tedavisi gören 6 yaşındaki minik Ahmet akranları gibi okula gidemediği için okul sınıfına dönüştürülen odasında aldığı eğitimle okuma yazmayı öğreniyor.
İzmir'de yaşayan Z.Ö. ile U.Ö. çiftinin 2 oğlundan büyüğü olan Ahmet Ö.'e 2,5 yıl önce beyin tümörü tanısı konuldu. Kemoterapi tedavisi süren Ahmet Ö., geçen yıl Mustafa Kemal İlkokulu'nda ana sınıfına başlarken; doktoru, bu yıl birinci sınıf eğitimini evinde almasına karar verdi.
Milli Eğitim Bakanlığı da Ahmet Ö. için öğretmen görevlendirdi. Masası, sırası, kitapları ve okuma fişleriyle sınıf ortamı yaratılan odasında eğitim gören Ahmet Ö., öğretmeninin rehberliğinde düzenli yapılan bireysel dersler ve etkinliklerle okuma yazmayı öğrenmeye başladı.
Büyük bir azim ve gayretle eğitimine devam eden Ahmet Ö., "Kitaplardan sayıları öğreniyorum. Okuma yazmayı öğreniyorum. Evde öğrenmeyi, öğretmenimi seviyorum. Odam benim sınıfım, burada öğrenmeyi seviyorum" dedi.
Anne U.Ö., "Geçen sene ana sınıfına okulda gitmişti, aynı zamanda tedavisi de devam ediyordu. Sağlığına dikkat edildi, eğitimine devam etti. Birinci sınıflar çok kalabalık olduğu için sağlığı açısından doktorumuz Ahmet'in okulda eğitimine izin vermedi, biz de evde eğitime başvurduk. Esen hocamız bize yardımcı oldu, Ahmet eğitiminden geri kalmadı, evde eğitimine devam ediyor. Çok mutlu" dedi. Evde sınıf ortamı kurabilmek için masa, yazı tahtası ve okul gereçleri aldıklarını belirten anne U.Ö., "Sınıf ortamı olsun ki Ahmet sınıftan mahrum kalmasın, ikinci sınıfa başladığında 'Odam sınıf gibiydi, evde sınıfın içerisindeyim' diyebilsin, hiçbir şeyden eksik kalmasın diye her şeyini tamamlamaya çalıştık" diye konuştu. Tedavinin iyi gittiğini aktaran U.Ö., "Ahmet'in iyileşip sınıf ortamına girmesini, arkadaşları olmasını, aktivite yapmasını çok isterim" dedi.