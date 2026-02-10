Kendi kendine yaptığı heimlich manevrası ile kendi canını böyle kurtardı

Heimlich manevrasının genellikle bir başkası tarafından uygulandığının bilindiğini ifade eden Yıldır, "İnsanlar, Heimlich manevrasını basından, videolardan ya da sosyal medyadan görüyor. Ancak tek başına, yanınızda kimse yokken solunum yolu tam tıkandığında nasıl müdahale edileceğini de bilmek çok önemli. Bugün bunu yaşayarak, görmüş olduk. Bu sefer kendi hayatımı kurtardım; mutluyum. Aslında insan hayatını kurtarmak ayrı mutluluk" diye konuştu.