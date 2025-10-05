Kendisi için üretti, yıllardır meslek haline getirdi ancak yetiştirecek çırak bulamıyor
İzmir'de yaşayan Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı unvanına sahip 71 yaşındaki Ömer Faruk Kurşunel 20 yıl önce kendisi için ilk kez ürettiği kanunun ardından kanun üreticisi oldu. Yurtdışına kanun ihracatı yaptığını söyleyen Kurşunel, "biz son nesiliz çırak bulamıyoruz" diyerek isyan etti.
Türk musikisinin ayrılmaz bir parçası olan kanun, Türkiye'de sayılı ustalar tarafından üretiliyor.
İzmir'de yaşayan Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı unvanına sahip kanun yapımı ustası Ömer Faruk Kurşunel (71), kanun ve ut çalgıcısı olarak başladığı meslek hayatına, 2005 yılından beri kanun üreticisi olarak devam ediyor.
Gündüz teknik müdür, akşamları kanun sanatçısı olarak çalıştığı otelde kanunu sürekli arızalandığı için kendi enstrümanını yapmaya karar veren Kurşunel, 20 yılı aşkın süre önce oteldeki işinden istifa ederek kanun yapımına yöneldi.
Ortaokul çağlarında müziğe yöneldiğini söyleyen Kurşunel, "Senelerce ut çaldım, sonrasında bir arkadaşım kanun çalmaya heveslendirdi. Bir kanun aldım ve çalmaya başladım. 3-4 ay akort sorunum oldu, kimseye akort ayarı yaptıramadım. Esas mesleğim klima bakım ve tamiri, 2000 yıllarında Alanya'da bir otelde teknik müdür olarak çalışıyordum, akşamları da otelin restoranında turistlere müzik çalıyordum. Elimdeki kanun bozuktu ve her gün beni bıktırıyordu, akort sorunu vardı, deniz kenarında olduğumuz için havadan etkileniyordu. Ben de kendi kanunumu yapmaya karar verdim ve ilk kanunumu o zaman yaptım" dedi.