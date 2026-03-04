Kentsel dönüşümde 2 bin yıllık tarihi keşif! Geçmişi Roma dönemine kadar gidiyor

İncelemelerde bulunan KTÜ Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Yavuz, yapının yapısal özellikleri bakımından eşsiz olduğunu belirtti. Yavuz, "Smyrna ve İstanbul’da benzer kanallar var ancak bu kadar nitelikli işçilik ve yürüme sekilerine sahip olanın Türkiye’de başka örneği bulunmuyor. Kullanılan malzeme ve işçilik bizi doğrudan İmparator Traianus ve Hadrianus dönemlerine götürüyor" dedi.