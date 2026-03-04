Kentsel dönüşümde 2 bin yıllık tarihi keşif! Geçmişi Roma dönemine kadar gidiyor
Trabzon'da bir kentsel dönüşüm sahasında, Roma İmparatorluğu'nun en güçlü dönemlerine (Traianus ve Hadrianus) işaret eden 2 metre yüksekliğinde ve genişliğindeki devasa bir su kanalı bulundu. Tonozlu yapının Türkiye'de yapısal olarak başka bir örneği bulunmuyor.
Trabzon’un kronikleşen kentsel dönüşüm süreci, kente muazzam bir tarihsel miras armağan etti. Çömlekçi Mahallesi’nde iş makinelerinin kazdığı alanda ortaya çıkan tonozlu yapı, bölgeyi bir anda arkeoloji dünyasının odak noktası haline getirdi. 400 metre uzunluğundaki dev kanal, binlerce yıl sonra ilk kez gün ışığı gördü.
Yerin yaklaşık 2 metre altında bulunan tünele, zehirli gaz ihtimaline karşı önce AFAD ekipleri girdi. Güvenliğin sağlanmasının ardından Trabzon Müze Müdürlüğü ve Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) akademisyenlerinden oluşan heyet, tünel içerisinde detaylı bir inceleme başlattı.
İncelemelerde bulunan KTÜ Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Yavuz, yapının yapısal özellikleri bakımından eşsiz olduğunu belirtti. Yavuz, "Smyrna ve İstanbul’da benzer kanallar var ancak bu kadar nitelikli işçilik ve yürüme sekilerine sahip olanın Türkiye’de başka örneği bulunmuyor. Kullanılan malzeme ve işçilik bizi doğrudan İmparator Traianus ve Hadrianus dönemlerine götürüyor" dedi.
İçinde 1,20 metre genişliğinde su yolu ve yanlarında 60 santimetrelik yürüme alanları bulunan dev kanalın, Geç Osmanlı ve erken Cumhuriyet döneminden itibaren kanalizasyon olarak kullanıldığı tespit edildi. Halen içinde atık su akan kanalın, aslında Roma döneminde limana gelen gemilere veya bölgedeki garnizona içme suyu sağlamak amacıyla yapıldığı tahmin ediliyor.