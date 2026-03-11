  1. Anasayfa
  4. ''Kiminin parası kiminin duası'' gerçek oldu: Bu bakkalda parayla değil dua ile alışveriş yapılıyor

Sivas’ta Akşemsettin Camii bünyesinde kurulan "Hayır Bakkalı", 4 yılda 10 kişiden 1000 kişiye ulaşan dev bir iyilik hareketine dönüştü. İhtiyaç sahiplerine ücretsiz temel gıda ve hijyen desteği sağlayan bu dayanışma ağı, hayırseverlerin katkılarıyla ayakta kalıyor. "Bu bakkalda para değil dua geçiyor" diyen gönüllüler, mahalle kültürünü yeniden canlandırıyor.

Kaynak: İHA
Sivas’ın Selçuklu Mahallesi’nde yer alan Akşemsettin Camii, sadece ibadet edilen bir yer olmanın ötesine geçerek örnek bir dayanışma merkezine dönüştü. 

Yaklaşık 4 yıl önce cami müştemilatında küçük bir girişimle hayata geçirilen "Hayır Bakkalı", bugün binlerce ihtiyaç sahibinin temel mutfak ve hijyen ihtiyaçlarını karşıladığı büyük bir iyilik yuvası haline geldi.

Kurulduğu ilk günlerde yalnızca 10 aileye destek sağlayabilen bu mütevazı bakkal, zamanla Sivaslı hayırseverlerin yoğun ilgisi ve desteğiyle kapasitesini artırdı.

Bugün raflarında bakliyat, un, yağ, şeker ve temel temizlik ürünleri gibi her türlü ihtiyacı barındıran sistem, hiçbir ücret talep etmeden ihtiyaç sahiplerinin kapısını çalmasına vesile oluyor.

