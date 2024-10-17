Kış bir anda geldi: Hava sıcaklıkları 12 derece birden düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Anadolu (Malatya hariç) ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.