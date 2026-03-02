Kış daha bitmedi! Meteoroloji tarih verdi: Kar yağışı geri dönüyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, bugün ve yarın yurt genelinde bahar havası hakim olacak. Çarşamba günü itibariyle sağanak ve kar yağışı geri dönüyor. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 2 Mart Pazartesi gününe ilişkin güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Ülkenin batısında bahar havası esmeye başlarken, doğu bölgelerinde yüksek kar örtüsü ve artan sıcaklıklar çığ riskini beraberinde getiriyor.
Haftanın ilk gününde ülkenin kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in doğusu ile Iğdır çevrelerinin yağışlı geçeceği, yağışların kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Batıda sıcaklıklar artıyor
Hava sıcaklıklarının batı illerinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Ancak sabah ve gece saatlerinde Marmara, iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer yoğun sis görülecek.
Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da çığ tehlikesi
Meteoroloji, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu için çığ uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada, ''Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi ve sıcaklık artışına bağlı kar erimesi riski bulunmaktadır. Yaşanabilecek su baskını ve çığ olaylarına karşı vatandaşların ve yetkililerin tedbirli olması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.