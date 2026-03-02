Kış daha bitmedi! Meteoroloji tarih verdi: Kar yağışı geri dönüyor!

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da çığ tehlikesi

Meteoroloji, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu için çığ uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada, ''Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi ve sıcaklık artışına bağlı kar erimesi riski bulunmaktadır. Yaşanabilecek su baskını ve çığ olaylarına karşı vatandaşların ve yetkililerin tedbirli olması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.