  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Yaşam
  4. Kış geri geldi... Türkiye yeniden yağmur, kar ve dondurucu soğukların etkisi altında!

Kış geri geldi... Türkiye yeniden yağmur, kar ve dondurucu soğukların etkisi altında

Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üstünde seyretse de çok sayıda ilimizde sağanak yağışlar, kar ve fırtına bekleniyor. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
Kış geri geldi... Türkiye yeniden yağmur, kar ve dondurucu soğukların etkisi altında - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin çok bulutlu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sinop, Bolu çevreleri, Çanakkale'nin doğusu, Kırklareli, İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey ilçelerinin aralıklı yağışlı geçecek.

1 / 15
Kış geri geldi... Türkiye yeniden yağmur, kar ve dondurucu soğukların etkisi altında - Resim: 2

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç ve doğu kesimlerin yüksekleri karla karışık yağmurlu, Doğu Anadolu'nun doğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

2 / 15
Kış geri geldi... Türkiye yeniden yağmur, kar ve dondurucu soğukların etkisi altında - Resim: 3

Yağışların, Antalya’nın doğusu, Hatay, Osmaniye, Erzurum, Ağrı, Bitlis, Tunceli, Bingöl, Muş, Hakkari, Şırnak, Batman, Siirt çevreleri, Adana'nın doğusu ve Kahramanmaraş'ın batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. 

3 / 15
Kış geri geldi... Türkiye yeniden yağmur, kar ve dondurucu soğukların etkisi altında - Resim: 4

Rüzgarın; Marmara ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor. 

4 / 15