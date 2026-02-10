Kış geri geldi... Türkiye yeniden yağmur, kar ve dondurucu soğukların etkisi altında

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin çok bulutlu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sinop, Bolu çevreleri, Çanakkale'nin doğusu, Kırklareli, İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey ilçelerinin aralıklı yağışlı geçecek.