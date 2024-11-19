Kış sezonu açılırken Uludağ'da kayak öğrenmenin bedeli belli oldu

Uludağ'ın lokasyon olarak kayak öğrenmek isteyenler için en uygun adres olduğunu belirten Usta, şunları söyledi: "Uludağ farklı bir dağ. İstanbul'a yakınlığı, Ankara'ya yakınlığı, İzmir'e yakınlığı. Beyaz bir cennet, farklı bir turizm merkezi. Çok büyük parkurları var. Otel sayısı yüksek. Ormanlık olması katkı sağlıyor. Türkiye'de şu an suni karlandırma olmayan dağlardan biri Uludağ, biri de Kars Sarıkamış. Ve en erken buralara kar yağar. En geç de buradan kalkar. Geçen sezon kar çok erken yağmasına rağmen 1 ay sezon yaşayabildik. Ama bu yıl beklentimiz yüksek. Eğer pist düzenlemelerini sağlam yaparsak, ışıklandırmayı yaparsak bu mümkün. Bugün oteliniz 30 yıldızlı da olabilir ama kimse yok. Neden, çünkü kar yok. Kar olduğu zaman burada otomatikman kayak öğretmenleri ve mekanik tesisler devreye giriyor. Pistlerimiz çok büyük ama herkes belli bir yerden kayıyor. Bunu çok iyi okuyabiliyoruz. Çok iyi bir düzenlemeyle, araziyi çok iyi, elverişli bir hale getirirsek, o zaman 10 santimlik bir kar yağışıyla da kayak yapabiliriz. Işıklandırma olabilir. Çünkü kış turizminde biraz bütçeler yüksek. Doğruyu konuşmak gerekiyor. Çünkü kayak öğretmeni var, kayak kiralaması var, konaklaması var, mekanik tesisi var, var, var, var. Bunlar da ciddi bütçelere hitap etmekte. O 8 saate sıkıştırmamalıyız. Işıklandırma olursa tatilci, akşam 10'a kadar kayak kayabilmeli."