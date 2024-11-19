Kış sezonu açılırken Uludağ'da kayak öğrenmenin bedeli belli oldu
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da sezon hazırlıkları sürerken, kayak öğretmenleri de yeni öğrencilerini bekliyor. Uludağ'da kayak öğrenmenin saati 3 bin TL olarak açıklandı.
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ, sadece tatilcilerin değil, kayak öğrenmek isteyenlerin de öncelikli adreslerinden biri oluyor. 17 otel, tesis ve 5 bin yatak kapasitesiyle Türkiye'nin ilk ve en büyük kış ve doğa sporları merkezi olan Uludağ'da, sezonun aralık ayı ortasında açılması öngörülürken, kayak öğretmenleri de yeni öğrencilerini bekliyor.
Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı, eski milli kayakçı Yahya Usta, "Geçen yıldan sonra biraz daha moralimiz bozulmuştu ama bu yıl havaların soğuması, bize biraz daha kışın kokusunu daha net veriyor. 1980'leri bize hatırlattı. 40 yıla yakın Uludağ'dayım. O dönemleri şu an bize çağrıştırdı ve beklentimiz büyük. 2024-2025 sezonunun iyi geçeceğini düşünüyoruz. Böyle dolu dolu bir kış ve 4 ay bir kış yaşamak istiyoruz. İnşallah iyi olacak. İnanın ki yaklaşık 1-1,5 aydır hazırlık yapıyoruz. Araziyi hazırlıyoruz. Eğitmen olduğum için tatilcinin ne istediğini, nasıl bir pistte, parkurda kayak kaymak istediğini çok iyi anlayabiliyorum" diye konuştu.
Uludağ'ın lokasyon olarak kayak öğrenmek isteyenler için en uygun adres olduğunu belirten Usta, şunları söyledi: "Uludağ farklı bir dağ. İstanbul'a yakınlığı, Ankara'ya yakınlığı, İzmir'e yakınlığı. Beyaz bir cennet, farklı bir turizm merkezi. Çok büyük parkurları var. Otel sayısı yüksek. Ormanlık olması katkı sağlıyor. Türkiye'de şu an suni karlandırma olmayan dağlardan biri Uludağ, biri de Kars Sarıkamış. Ve en erken buralara kar yağar. En geç de buradan kalkar. Geçen sezon kar çok erken yağmasına rağmen 1 ay sezon yaşayabildik. Ama bu yıl beklentimiz yüksek. Eğer pist düzenlemelerini sağlam yaparsak, ışıklandırmayı yaparsak bu mümkün. Bugün oteliniz 30 yıldızlı da olabilir ama kimse yok. Neden, çünkü kar yok. Kar olduğu zaman burada otomatikman kayak öğretmenleri ve mekanik tesisler devreye giriyor. Pistlerimiz çok büyük ama herkes belli bir yerden kayıyor. Bunu çok iyi okuyabiliyoruz. Çok iyi bir düzenlemeyle, araziyi çok iyi, elverişli bir hale getirirsek, o zaman 10 santimlik bir kar yağışıyla da kayak yapabiliriz. Işıklandırma olabilir. Çünkü kış turizminde biraz bütçeler yüksek. Doğruyu konuşmak gerekiyor. Çünkü kayak öğretmeni var, kayak kiralaması var, konaklaması var, mekanik tesisi var, var, var, var. Bunlar da ciddi bütçelere hitap etmekte. O 8 saate sıkıştırmamalıyız. Işıklandırma olursa tatilci, akşam 10'a kadar kayak kayabilmeli."
Pist düzenlemeleri ile güvenliğin, pist ışıklandırması ile de kayak saatlerinin süresinin uzatılabileceğine dikkat çeken Usta, "İşte bu yıl Antalya'da beklentimiz, sayımız bu tatilci olarak. Yaz turizmi için diyorum. Bodrum'da beklentimiz bu derken, yurt dışından insanların gelmesini bekliyoruz. Oysa bizim kendi insanımız, kış turizminde yurt dışına gidiyor. Bunu ülkemizde nasıl tutarız, bunun yolunu aramak gerekiyor. Ülkemiz kazanacak, sermaye kaçmamış olacak. Bunun arayışındayız. Pist güvenliğinin, emniyetinin arttırılması gerekiyor. Tatilcinin daha rahat kayak yapması gerekiyor. Bunun için de pistlerin düzeltilmesi gerekiyor. Fotoğrafçıların parkurda dolaşması, yayanın parkurda dolaşması, iş makinelerinin gündüz iş yapması doğru değil. Fotoğrafçının da parkura girmemesi gerekiyor, yayanın da girmemesi gerekiyor. Sahamız büyük ama saha elverişli halde değil. Sahanın düzenlenmesi gerekiyor, arazinin düzenlenmesi gerekiyor. Bu olursa o zaman zaten iyi kayakçı, iyi yüksek parkurlarda kayacaktır. Yeni başlayanlar da daha kolay parkurlarda kayacaktır" dedi.