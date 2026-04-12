Kışa veda, bahara merhaba! Yeni haftada sıcaklıklar 30 dereceye çıkacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu raporunu yayımladı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da kuvvetli sağanak beklenirken, İç Anadolu ve Doğu Karadeniz'in yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar görülecek. Yeni haftada ise hava sıcaklıkları hızla yükslecek. Bazı illerde termometreler 30 dereceyi gösterecek. İşte il il haritalarla 5 günlük hava durumu raporu...
Türkiye genelinde bahar bekleyen vatandaşlar, kış koşullarıyla karşı karşıya. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde çok bulutlu ve yağışlı bir hava hakim olacak.
Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Edirne, Kırklareli, Kastamonu, Ankara, Çankırı ve Konya çevreleri ile Sinop'un iç kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğu kesimleri ile yer yer İç Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda (Iğdır ve Van hariç) kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Zirai don ve çığ tehlikesi
Tarım sektörü için kritik bir uyarı yapıldı. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif zirai don riski bulunuyor. Üreticilerin ve çiftçilerin ürün kaybı yaşamaması için dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.
13 ile sarı uyarı
MGM sarı kod yayınlayarak Ağrı, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Erzurum, Hakkari, Kars, Muş, Van, Batman, Şırnak ve Ardahan'a kuvvetli karla karışık yağmur ve kar; Siirt'e ise kuvvetli sağanak uyarısı yaptı.