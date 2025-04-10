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  4. Kışın yağmayan kar nisan ayında yağdı: Bir kent beyaza büründü

Kışın yağmayan kar nisan ayında yağdı: Bir kent beyaza büründü

Konya'da nisan ayında kış geri döndü. Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle, bazı bölgeler beyaza büründü.

Kaynak: DHA
Kışın yağmayan kar nisan ayında yağdı: Bir kent beyaza büründü - Resim: 1

Bu yıl kış aylarında yeterli yağış olmaması nedeniyle kurak bir dönem geçiren Konya’da hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesiyle dün akşam kar yağışı etkili oldu.

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Kışın yağmayan kar nisan ayında yağdı: Bir kent beyaza büründü - Resim: 2

Yağışla birlikte Türkiye'nin en büyük tatlı su gölünün bulunduğu Beyşehir ilçesi beyaza büründü.

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Kışın yağmayan kar nisan ayında yağdı: Bir kent beyaza büründü - Resim: 3

Meteorolojik verilere göre karla karışık yağmur yağışlarının pazartesi gününe kadar devam etmesi ve hava sıcaklığının da artması bekleniyor. (DHA)

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Kışın yağmayan kar nisan ayında yağdı: Bir kent beyaza büründü - Resim: 4
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