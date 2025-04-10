Kışın yağmayan kar nisan ayında yağdı: Bir kent beyaza büründü
Konya'da nisan ayında kış geri döndü. Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle, bazı bölgeler beyaza büründü.
Kaynak: DHA
Bu yıl kış aylarında yeterli yağış olmaması nedeniyle kurak bir dönem geçiren Konya’da hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesiyle dün akşam kar yağışı etkili oldu.
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Yağışla birlikte Türkiye'nin en büyük tatlı su gölünün bulunduğu Beyşehir ilçesi beyaza büründü.
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Meteorolojik verilere göre karla karışık yağmur yağışlarının pazartesi gününe kadar devam etmesi ve hava sıcaklığının da artması bekleniyor. (DHA)
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