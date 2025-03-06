''Kitap getirene kahve bizden'' kampanyasında toplanan kitap sayısı herkesi şaşırttı

Eğitime ve kitap okuma alışkanlığının yaygınlaşmasına katkı sağlamak için anlamlı bir projeye imza attıklarını belirten işletme sahibi Bahri Kaya, "Bu projeyi öneren sevgili eşime ve destek veren Milli Eğitim Müdürümüze teşekkür ediyorum. Kitap getiren misafirlerimize kahve ikram ediyor, toplanan kitapları okullara bağışlıyoruz" dedi. Proje kapsamında yaklaşık 6 bin kitap topladıklarını belirten Kaya, herkesi bu sosyal projeye destek olmaya beklediklerini söyledi.