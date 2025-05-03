Kız istemede kayınvalidesinin eline doğduğunu öğrendi...

Öte yandan meslek aşkından da bahseden Nilüfer D., şöyle konuştu:

"2 sene önce evden ve çocuklardan çok baskı oldu ‘Emekli ol' diye, ben de dilekçeyi verdim, dilekçemin onayı geldi. Ama bu arda evde çok fazla sıkıldım, zamansız bir şekilde dilekçemi verdiğimi düşündüm. Eşim de o dönem fizik tedaviye geliyordu buraya. Gece karar verdim, sabah formamı giyip buraya geldim. Tam da emeklilik için imzamı atmama 1 hafta kadar bir süre vardı. Sabah eşimle geldik, tabii bana hiçbir şey sormadı belli ki işi vardır diye düşünerek. Gidip müdürlerimle konuştum, onlar da çok sevindiler, zaten üstümde formam da vardı öyle olunca ben tekrar başladım. Eşim aradı ‘Hadi gidiyoruz' diye, ben dedim ki ‘Sen git ben kalıyorum, işe geri başladım' dedim. O da tabii sinir oldu ama gülmeye başladı, en sonunda dedi ki ‘Ne halin varsa gör, senin hakkından gelinmez' dedi. Her zaman konforlu bir çalışma hayatım oldu benim. Hiçbir zaman idarecilerle sıkıntı yaşamadım, hastalarla da diyaloğum çok iyiydi. 40'ıncı yılımı çalışıyorum ve kesinlikle bir daha dünyaya gelsem yine ebe olarak çalışırım, mesleğimi o kadar çok seviyorum."