Kızılay tabelasının çilesi bitmedi: Üçüncü kez yenilenmek zorunda kaldı

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Kennedy Caddesi'nde bulunan ve sosyal medyada popüler hale gelen 'Kızılay' yazılı yön tabelası, çalınması ve zarar görmesi nedeniyle 3'üncü kez yenilendi.

Kaynak: DHA / İHA
Ankara'da  Kennedy Caddesi’ndeki 'Kızılay' tabelasına asılarak fotoğraf çektirmek, gençler arasında akım haline geldi. 

Daha önce kimliği belirsiz kişiler tarafından götürülen tabelanın yerine yenisi geldikten sonra üzeri kirletilen tabela, Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından tekrar yenilendi. 

Ardından zarar gören tabela, tekrar yenilendi. 

Birçok kişi, arkadaşlarının yardımıyla tabelaya asılıp, çektirdikleri fotoğrafları 'En Ankara fotoğrafım' etiketiyle sosyal medyada paylaştı. 

