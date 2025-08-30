Kızılderili Trabzonlular görenleri şaşırtıyor

ABD’den Trabzon'a uzanan hikayeleri ve Trabzonspor'la yollarının nasıl kesiştiğini anlatan Jeremiah Beltran, "Daha önce İstanbul, Ankara ve Bursa'ya gezmek amaçlı gitmiştim. Arkadaşım bana, 'Trabzon'a gittin mi' diye sordu. Ben de gitmediğimi söyledim. Arkadaşım söyleyince de Trabzon'a geldim. Buraya 2020 yılında önce ben ve eşim geldik. Buraya geldim; doğası, yaylaları, yeşilliği, dağları, denizi çok güzeldi ve çok sevdim. Aynı hafta Trabzon'da ailem için bir ev aldım. Burada ilk olarak Trabzonspor-Fenerbahçe maçı vardı ve Trabzonspor o maçı kazanmıştı. O maçta Trabzonspor'u çok sevdim. Çünkü Trabzonspor taraftarı çok farklı. Çok güzel bir zaman geçirmiştim. Şehri ve Trabzonspor'u çok sevince buraya dönme kararı aldık" dedi