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Kızılırmak artık gerçekten de bir kızıl ırmağa dönüştü

Türkiye'de Sivas sınırlarından doğup, Karadeniz'e dökülen ve 1355 kilometre ile Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'taki renk değişimi dikkat çekti.

Kızılırmak artık gerçekten de bir kızıl ırmağa dönüştü - Resim: 1

Sivas 'ta Kızıldağ'ın eteklerinden doğan Kızılırmak Nehri bahar aylarında renk değiştirirken, kızıllığına en çok katkıyı Fadlum Irmağı sağlıyor. Fadlum Irmağı'ndan nehre jips toprak taşınırken, oluşan renk katılımı dronla görüntülendi.

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Kızılırmak artık gerçekten de bir kızıl ırmağa dönüştü - Resim: 2

Türkiye'de Sivas sınırlarından doğup, Karadeniz'e dökülen ve 1355 kilometre ile Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak özellikle bahar aylarında kar erimesi ve yağmurların etkisi ile kızıllığa bürünüyor.

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Kızılırmak artık gerçekten de bir kızıl ırmağa dönüştü - Resim: 3

Taşıdığı toprak nedeni ile bu görüntüyü alan nehrin kızıllığına en çok katkıyı kent merkezinde birleşen kollarından Fadlum Irmağı sağlıyor.

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Kızılırmak artık gerçekten de bir kızıl ırmağa dönüştü - Resim: 4

Fadlum Irmağı'ndan gelen jips toprak taşınımı, kırmızı haliyle Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesi yakınında Kızılırmak'a katılıyor. Dronla da görüntülenen renk katılımı dikkat çekiyor.

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