Kızılırmak artık gerçekten de bir kızıl ırmağa dönüştü
Türkiye'de Sivas sınırlarından doğup, Karadeniz'e dökülen ve 1355 kilometre ile Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'taki renk değişimi dikkat çekti.
Sivas 'ta Kızıldağ'ın eteklerinden doğan Kızılırmak Nehri bahar aylarında renk değiştirirken, kızıllığına en çok katkıyı Fadlum Irmağı sağlıyor. Fadlum Irmağı'ndan nehre jips toprak taşınırken, oluşan renk katılımı dronla görüntülendi.
Türkiye'de Sivas sınırlarından doğup, Karadeniz'e dökülen ve 1355 kilometre ile Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak özellikle bahar aylarında kar erimesi ve yağmurların etkisi ile kızıllığa bürünüyor.
Taşıdığı toprak nedeni ile bu görüntüyü alan nehrin kızıllığına en çok katkıyı kent merkezinde birleşen kollarından Fadlum Irmağı sağlıyor.
Fadlum Irmağı'ndan gelen jips toprak taşınımı, kırmızı haliyle Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesi yakınında Kızılırmak'a katılıyor. Dronla da görüntülenen renk katılımı dikkat çekiyor.