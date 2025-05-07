Kızını örnek alan 2 çocuk annesi önce liseyi bitirdi, şimdi de üniversite öğrencisi oldu

Kızı ile birlikte eşinin de kendisini desteklediğini ifade eden Koçak, “Kızım beni her zaman destekliyordu. O dönemlerde üniversite, Uludağ Üniversitesi Kamu Yönetimini okuyordu. Mezun oldu Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde yüksek lisans yaptı. Şimdi de Ankara Üniversitesi’nde doktorasına yapıyor. Eşim de üniversite mezunu. O kitap okuyarak beni teşvik ediyordu. Onun da çok katkısı oldu. Desteği olmasa, ben bunu yapamazdım. 5 kardeşimin içinde ilk üniversite mezunu ben olacağım. Bu benim için bir gurur olacak. İlk başladığımda anneme, 'Artık ben öğrenciyim. Beni okutur musun?' dediğimde, 'Koca kadın okur mu?' dedi. Oda imkansız gördü. Yapamayacağıma inandı ve 'Bir git gel sonuna bakarız' demişti. Ben okulu ve başarılarımı anlatınca, 'Senin yapamayacağın bir şey yok' deyip artık oda inancını tazelemiş oldu. Oğlum Ege ise Fen Lisesinde okuyor. Benim eğitim almam oğlumu da etkiledi. Beraber aynı hafta sınavlara giriyoruz. Sonra sınavları karşılaştırıyoruz. Ben eğitimin içinde olunca kızımda gösteremediğim ilgi ya da bilgiyi ona daha iyi göstermeye başladım” dedi.