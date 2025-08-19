  1. Anasayfa
  4. Korkulan oldu... Bir cennetimiz yok oldu, Türkiye'nin coğrafi haritası değişti!

Korkumuz gerçek oldu: Bir zamanların cennet gölü vefat etti

Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olarak bilinen 656 kilometrekare yüz ölçüme sahip Beyşehir Gölü yok oldu...

Kaynak: DHA
Konya  ve Isparta topraklarındaki Beyşehir Gölü'nde su, bazı yerlerde kıyıdan yaklaşık 300 metre çekildi.

Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olarak bilinen 656 kilometrekare yüz ölçüme sahip Beyşehir Gölü, Çarşamba Çayı ile Konya Ovası'nın sulanmasına katkı sağladığı gibi 400'ün üzerinde balıkçının da geçim kapısı oluyor

. Ancak iklim değişikliği ve bilinçsiz tarımsal sulama nedeniyle göldeki su, bazı yerlerde kıyıdan yaklaştık 300 metre çekildi. Su çekildiği için balıkçılığın ve tekneyle turların yapılması güçleşiyor. 

Su çekilen yerlerde ise artık büyükbaşlar otluyor.

