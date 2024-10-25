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  4. Küçük Prens'in elle yazılmış kopyası 43 milyon TL'ye satışa çıkıyor

Küçük Prens'in elle yazılmış kopyası 43 milyon TL'ye satışa çıkıyor

Yayımlanmış en çok tercüme edilen çocuk kitaplarından biri olan Küçük Prens'in daktilo ile yazılmış bir kopyası yaklaşık 43 milyon TL bedelle satışa çıkarılacak.

Kaynak: DHA
Küçük Prens'in elle yazılmış kopyası 43 milyon TL'ye satışa çıkıyor - Resim: 1

Küçük Prens kitabının yazarı Antoine de Saint-Exupery tarafından 1940’larda saklanan üç metinden biri olduğu ifade edilen kopya, Kasım ayında Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Abu Dabi Sanat Festivali'nde satışa sunulacak.

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Küçük Prens'in elle yazılmış kopyası 43 milyon TL'ye satışa çıkıyor - Resim: 2

Saint-Exupery, İkinci Dünya Savaşı sırasında New York'ta sürgünde yaşarken çocuklar için orijinal Fransızca Küçük Prens’i yazdı.

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Küçük Prens'in elle yazılmış kopyası 43 milyon TL'ye satışa çıkıyor - Resim: 3

Kitap 1943’te yayımlandı. Küçük Prens yayımlandığı günden bu yana dünya çapında milyonlarca kopya sattı.

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Küçük Prens'in elle yazılmış kopyası 43 milyon TL'ye satışa çıkıyor - Resim: 4

Küçük Prens'in dünyada en çok tercüme edilen kitaplardan biri olarak ‘küresel edebi mirasın’ bir parçası olduğunu söyleyen uzmanlar, "Kasım ayında Avrupa dışındaki bir müze veya kütüphanenin daktilo metnini satın alma olasılığının kitabın küresel statüsünün tanınması anlamına gelebileceğini" ifade etti.

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