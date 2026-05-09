Kuraklık yüzünden kuruyarak yok olmaya yüz tutan göçmen kuş cennetinden müjdeli haber

Göldeki değişimi yakından takip eden bölge sakinlerinden Gani Çelik, durumun mutluluk verici olduğunu belirterek, "Gölde doluluk oranı yüzde yüzü aştı. Kapaklar açılmak zorunda kalındı çünkü gölü besleyen kaynaklar ikinci bir gölü doldurabilecek bollukta. Gölün dolmasıyla bölgenin havası bile değişti. Geçtiğimiz yıl göl kurumuştu, kuşlar gitmişti. Şimdi ise eski muazzam görünümüne kavuştu" dedi. Ekolojik sistemin yeniden canlandığı Ulaş Gölü, hem doğaseverler hem de fotoğraf tutkunları için yeniden çekim merkezi olmaya hazırlanıyor.