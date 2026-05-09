Kuraklık yüzünden kuruyarak yok olmaya yüz tutan göçmen kuş cennetinden müjdeli haber
Sivas’ın Ulaş ilçesinde "Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan" tescilli Ulaş Gölü, kuraklık kabusunu geride bıraktı. Geçtiğimiz yıllarda balık ölümleriyle sarsılan ve göçmen kuşların terk ettiği göl, Tecer Dağı’ndan gelen kar suları ve yoğun yağışlarla birlikte yüzde yüz doluluğa ulaştı.
Sivas'ın biyolojik çeşitliliğiyle öne çıkan noktalarından Ulaş Gölü, son yılların en bereketli dönemini yaşıyor. Kuraklık nedeniyle tabanı çatlayan ve terk edilen göl, bu yılki yağışlarla birlikte adeta küllerinden doğdu.
Tecer Dağı’ndaki karların hızla erimesi ve bölgedeki sağanak yağışlar, gölün su seviyesini kontrol edilemez boyuta taşıdı. Göldeki fazla suyun çevreye zarar vermesini önlemek amacıyla tahliye kapakları açılarak, suyun kanallar aracılığıyla Kızılırmak’a aktarılması sağlandı. Göldeki doluluk oranının yüzde yüzü aşması, bölgede büyük bir sevinçle karşılandı.
Geçtiğimiz yıllarda suyun çekilmesiyle birlikte gölü terk eden başta allı turnalar olmak üzere birçok göçmen kuş türünün, suyun yükselmesiyle birlikte rotasını yeniden Ulaş Gölü’ne kırması bekleniyor. Ayrıca kuruma döneminde azalan balık popülasyonunun da ekolojik dengenin sağlanmasıyla birlikte hızla artacağı öngörülüyor.
Göldeki değişimi yakından takip eden bölge sakinlerinden Gani Çelik, durumun mutluluk verici olduğunu belirterek, "Gölde doluluk oranı yüzde yüzü aştı. Kapaklar açılmak zorunda kalındı çünkü gölü besleyen kaynaklar ikinci bir gölü doldurabilecek bollukta. Gölün dolmasıyla bölgenin havası bile değişti. Geçtiğimiz yıl göl kurumuştu, kuşlar gitmişti. Şimdi ise eski muazzam görünümüne kavuştu" dedi. Ekolojik sistemin yeniden canlandığı Ulaş Gölü, hem doğaseverler hem de fotoğraf tutkunları için yeniden çekim merkezi olmaya hazırlanıyor.