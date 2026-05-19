Kurumaya yüz tutmuştu... Diyarbakır'ın can damarı Kabaklı Göleti yeniden hayat buldu!
Diyarbakır Dicle Üniversitesi Yerleşkesi'nde bulunan ve kuraklık nedeniyle yok olma tehlikesi yaşayan Kabaklı Sulama Göleti, son yağışlarla birlikte %90 doluluk oranına ulaştı. 150'ye yakın göçmen kuş türüne ev sahipliği yapan göletin yeniden dolması sevinç yaratırken, uzmanlar bölgenin acilen koruma altına alınması gerektiğini vurguladı.
Diyarbakır'da son yıllarda etkili olan şiddetli kuraklık nedeniyle adeta kuruma noktasına gelen Kabaklı Sulama Göleti, bu yıl yüzleri güldürdü.
Dicle Üniversitesi Yerleşkesi sınırları içerisinde yer alan ve bölge ekosistemi için hayati önem taşıyan gölet, son dönemde etkili olan bereketli yağışlar sayesinde yaklaşık yüzde 90 doluluk oranına ulaştı.
150 Kuş Türüne Ev Sahipliği Yapan "Can Damarı"
Sadece tarımsal sulama için değil, aynı zamanda 150 civarında göçmen ve yerleşik kuş türü için kritik bir üreme ve konaklama alanı olan Kabaklı Göleti'nin yeniden su tutması, bilim dünyasında da büyük bir memnuniyetle karşılandı.
Konuya ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Satar, göletin bölge halkı ve yaban hayatı için taşıdığı değere dikkat çekti.