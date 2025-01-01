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Kuşadası sokak partisi ile uyumadı

Türkiye’de turizmin önde gelen şehirlerinden olan Aydın'ın Kuşadası ilçesi 2025 yılına Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen sokak partisiyle hoş geldin dedi.

Kaynak: İHA
Kuşadası sokak partisi ile uyumadı - Resim: 1

Aydın'ın turistik ilçesi Kuşadası'nda yeni yıl kutlamalarının adresi sahil bandı oldu. Saat 19.00’dan itibaren binlerce Kuşadalı 2025 yılını karşılamak için Atatürk Bulvarı'nda kurulan sahnenin bulunduğu alana akın etti.

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Kuşadası sokak partisi ile uyumadı - Resim: 2

Müzik yayını ile başlayan kutlamalar, DJ Emre Öztürk, DJ Optical ve DJ Ünsal Alçin’in sahne performansı ile zirve yaptı.

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Kuşadası sokak partisi ile uyumadı - Resim: 3

Kuşadası Belediyesi tarafından organize edilen sokak partisinde, Kuşadalılar yeni yılı coşkuyla karşılayıp, gönüllerince eğlendi.

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Kuşadası sokak partisi ile uyumadı - Resim: 4

Etkinliklere Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de ailesiyle birlikte katılarak hemşehrilerinin yeni yılını kutladı.

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