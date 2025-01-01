Kuşadası sokak partisi ile uyumadı

Aydın'ın turistik ilçesi Kuşadası'nda yeni yıl kutlamalarının adresi sahil bandı oldu. Saat 19.00’dan itibaren binlerce Kuşadalı 2025 yılını karşılamak için Atatürk Bulvarı'nda kurulan sahnenin bulunduğu alana akın etti.