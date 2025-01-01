Kuşadası sokak partisi ile uyumadı
Türkiye’de turizmin önde gelen şehirlerinden olan Aydın'ın Kuşadası ilçesi 2025 yılına Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen sokak partisiyle hoş geldin dedi.
Kaynak: İHA
Aydın'ın turistik ilçesi Kuşadası'nda yeni yıl kutlamalarının adresi sahil bandı oldu. Saat 19.00’dan itibaren binlerce Kuşadalı 2025 yılını karşılamak için Atatürk Bulvarı'nda kurulan sahnenin bulunduğu alana akın etti.
1 / 12
Müzik yayını ile başlayan kutlamalar, DJ Emre Öztürk, DJ Optical ve DJ Ünsal Alçin’in sahne performansı ile zirve yaptı.
2 / 12
Kuşadası Belediyesi tarafından organize edilen sokak partisinde, Kuşadalılar yeni yılı coşkuyla karşılayıp, gönüllerince eğlendi.
3 / 12
Etkinliklere Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de ailesiyle birlikte katılarak hemşehrilerinin yeni yılını kutladı.
4 / 12