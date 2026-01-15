Kuşadası'nda deniz çekildi, tarih fışkırdı! Tam 2 bin yıllık...

'BÖLGENİN GELECEĞE TAŞINMASI GEREKİYOR'

Yılancıburnu Koyu’nun bulunduğu bölgenin Geç Kalkolitik Çağ'dan başlayarak Bizans Dönemi'ne kadar yerleşim alanı olarak kullanıldığını belirten EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Deniz suyunun çekilmesiyle mermer kaidenin ortaya çıktığını düşünüyoruz. Burası doğal ve kültürel kaynak değerleri açısından çok önemli bir alan. Geçtiğimiz yıl da yine yakın bir yerde dalgaların kıyıyı aşındırması sonucu genç bir erkek heykeli bulunmuştu. Yine 1982 yılında yapılan kurtarma kazılarında da genç bir kadın heykeli ortaya çıkarılmış ve Efes Müzesi’ne taşınmıştı. Yılancıburnu’nda kapsamlı bir kazı çalışması yapılmadan bile çok önemli eserler bulunuyor. Burası sadece kültür varlıkları açısından değil, aynı zamanda denizel biyoçeşitlilik açısından da çok zengin kaynaklara sahip. Bu nedenle bölgenin geleceğe sağlıklı bir şekilde taşınması gerekiyor" diye konuştu. (DHA)