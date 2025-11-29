Kuvvetli yağış geliyor! Meteoroloji'den turuncu ve sarı alarm: Listede 8 şehir var!
Meteoroloji'den alınan tahminlere göre, hafta sonu birçok ilde sağanak yağış bekleniyor. Muğla için turuncu, 7 il için ise sarı kodlu uyarıda bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Yurdun batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Sivas hariç) ile Batı Karadeniz bölgelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara'nın batısı, Ege (Kutahya hariç), Batı Akdeniz ile Mersin çevrelerinde kuvvetli, Ege'nin güney kıyıları ile Edremit Körfezi çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege kıyıları ve Akdeniz'de yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Marmara'nın batısı, Ege (Kutahya hariç), Batı Akdeniz ile Mersin çevrelerinde kuvvetli, Ege'nin güney kıyıları ile Edremit Körfezi çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Ege kıyıları ve Batı Akdeniz'de güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MUĞLA İÇİN TURUNCU, 7 İL İÇİN SARI KODLU UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli yağış ve fırtına beklenen Muğla için turuncu kod uyarısında bulundu. Antalya, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Denizli, İzmir ve Manisa için ise sarı kodlu uyarı yapıldı.