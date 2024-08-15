Kuzey Kore'den sürpriz karar: Yıllar sonra kapılar turistlere açılıyor
Çin merkezli KTG Tours, Kuzey Kore'nin Samjiyon bölgesinin turistlere açılacağını duyurdu. Açıklamada, "Pyongyang ve diğer yerlerin de açılacağını düşünüyoruz" denildi.
İki tur operatörü Kuzey Kore’nin, Covid’in tetiklediği yaklaşık beş yıllık kapanmanın ardından aralık ayında yabancı turizme yeniden açılacağını söyledi.
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Pekin merkezli Koryo Tours internet sitesinden, “Yerel ortağımız Samjiyon kentine ve muhtemelen ülkenin geri kalanına turizmin Aralık 2024'te resmen yeniden başlayacağını teyit etti" açıklaması geldi.
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BBC Türkçe'nin aktardığına göre, Çin merkezli KTG Tours'un Facebook sayfasından yapılan açıklamada ise, "Turistlerin bu kış Samjiyon'a (Paektu Dağı bölgesi) gidebilecekleri söylendi” ifadelerine yer verildi.
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"Kesin tarihler teyit edilmedi. Şimdiye kadar sadece Samjiyon resmen duyuruldu ancak Pyongyang ve diğer yerlerin de açılacağını düşünüyoruz!" sözleriyle devam edildi.
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