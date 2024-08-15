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Kuzey Kore'den sürpriz karar: Yıllar sonra kapılar turistlere açılıyor

Çin merkezli KTG Tours, Kuzey Kore'nin Samjiyon bölgesinin turistlere açılacağını duyurdu. Açıklamada, "Pyongyang ve diğer yerlerin de açılacağını düşünüyoruz" denildi.

Kuzey Kore'den sürpriz karar: Yıllar sonra kapılar turistlere açılıyor - Resim: 1

İki tur operatörü Kuzey Kore’nin, Covid’in tetiklediği yaklaşık beş yıllık kapanmanın ardından aralık ayında yabancı turizme yeniden açılacağını söyledi.

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Kuzey Kore'den sürpriz karar: Yıllar sonra kapılar turistlere açılıyor - Resim: 2

Pekin merkezli Koryo Tours internet sitesinden, “Yerel ortağımız Samjiyon kentine ve muhtemelen ülkenin geri kalanına turizmin Aralık 2024'te resmen yeniden başlayacağını teyit etti" açıklaması geldi.

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Kuzey Kore'den sürpriz karar: Yıllar sonra kapılar turistlere açılıyor - Resim: 3

BBC Türkçe'nin aktardığına göre, Çin merkezli KTG Tours'un Facebook sayfasından yapılan açıklamada ise, "Turistlerin bu kış Samjiyon'a (Paektu Dağı bölgesi) gidebilecekleri söylendi” ifadelerine yer verildi.

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Kuzey Kore'den sürpriz karar: Yıllar sonra kapılar turistlere açılıyor - Resim: 4

"Kesin tarihler teyit edilmedi. Şimdiye kadar sadece Samjiyon resmen duyuruldu ancak Pyongyang ve diğer yerlerin de açılacağını düşünüyoruz!" sözleriyle devam edildi.

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