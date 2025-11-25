Liseli öğrencilerin projesi sebze ve meyve tarlalarının istilacısını yenmeyi başardı
Hatay'da lise öğrencileri tarafından tarımsal ihracatta ciddi ekonomik zararlara yol açan Akdeniz meyve sineğiyle mücadele için geliştirilen proje çiftçinin dertlerine çare oldu...
Hatay'ın Samandağ ilçesinde Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri, tarımsal ihracatta ciddi ekonomik zararlara yol açan Akdeniz meyve sineğiyle mücadele için proje hazırladı.
Felsefe öğretmeni Zihni Berrak'ın danışmanlığında, tarım zararlısına kimyasal madde kullanmadan müdahale eden öğrenciler, gazlı içecek, şeker, maya ve yapıştırıcı kullanarak pet şişeler hazırladı.
Hazırladıkları ürünü okul bahçesinde deneyen öğrenciler, sinek tuzaklarının başarılı olduğunu tespit etti. Öğrencilerin ürünlerini çiftçiler de kullanmaya başladı.
Proje hakkında bilgi veren Berrak, "Amacımız, çiftçilerimizin sinekle doğal yöntemlerle mücadele etmesini sağlamak ve sinek popülasyonunu azaltmaktır. Hiçbir kimyasal kullanmamaya özen gösteriyor, elimizden geleni yapıyoruz. Sinekler kullandığımız doğal malzemelerin kokusuna ve lezzetine kapılıyor, tuzağa giriyor. Bu projeyi öğrencilerimizle birlikte hazırladık ve tüm çiftçilerimizin bu projeye katılmasını istiyoruz" dedi.