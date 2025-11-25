Liseli öğrencilerin projesi sebze ve meyve tarlalarının istilacısını yenmeyi başardı

Proje hakkında bilgi veren Berrak, "Amacımız, çiftçilerimizin sinekle doğal yöntemlerle mücadele etmesini sağlamak ve sinek popülasyonunu azaltmaktır. Hiçbir kimyasal kullanmamaya özen gösteriyor, elimizden geleni yapıyoruz. Sinekler kullandığımız doğal malzemelerin kokusuna ve lezzetine kapılıyor, tuzağa giriyor. Bu projeyi öğrencilerimizle birlikte hazırladık ve tüm çiftçilerimizin bu projeye katılmasını istiyoruz" dedi.