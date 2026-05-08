Liselilerin ellerinde dev üretim: Liseli öğrenciler yüzbinlercesini satışa hazırladı!
Erzincan Gül Celal Toraman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, teorik bilgilerini toprağa döktü. Doğu Anadolu Projesi (DAP) desteğiyle kurulan seralarda gece gündüz çalışan gençler; domatesten bibere, patlıcandan kavuna kadar 21 farklı türde tam 250 bin fide yetiştirdi. Satışından elde edilecek gelirin okulun döner sermayesine aktarılacağı bu dev üretim hamlesi, hem ülke ekonomisine katkı sağlıyor hem de geleceğin ziraatçilerini hazırlıyor.
Erzincan’da tarım ve hayvancılık alanında eğitim veren Gül Celal Toraman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, sadece kalifiye eleman yetiştirmekle kalmıyor, devasa bir üretim merkezine dönüşüyor. Okulun seralarında yetiştirilen 250 bin fide, bölge üreticisiyle buluşmak için gün sayıyor.
9. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm öğrencilerin öğretmenleri nezaretinde emek verdiği seralar, adeta bir fabrika gibi çalışıyor. Tarım alan şefi Sibel Muşlu’nun rehberliğinde tohumdan fideye her aşamayı bizzat uygulayan öğrenciler; sulama, gübreleme ve bitki bakımı gibi kritik süreçleri uygulamalı olarak öğreniyor. Bu yıl 7’ncisi düzenlenecek fide satış etkinliğinde, 21 tür ve 25 çeşitten oluşan zengin bir ürün yelpazesi halka sunulacak.
Üretim sürecinde yer alan öğrencilerden Elif Narin Kelebek, okulda öğrendiği bilgileri kendi aile bahçesinde de uyguladığını belirterek; "Burada öğrendiğim teorik bilgileri pekiştirerek aileme destek oluyorum. Mezun olduktan sonra aile işimizi daha profesyonel ve bilgili bir şekilde devam ettirmek istiyorum," diyerek mesleki eğitimin önemine dikkat çekti.
Okul Müdürü Abdullah Çiftçi, elde edilecek gelirin okulun döner sermayesine büyük katkı sağlayacağını vurgularken, 12. sınıf öğrencisi Muhammet Eren Ağgül ise "Halkımızı satışlarımıza bekliyoruz. Burada hem öğreniyoruz hem de ülke ekonomisine üretimle destek veriyoruz," ifadelerini kullandı.