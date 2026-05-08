Liselilerin ellerinde dev üretim: Liseli öğrenciler yüzbinlercesini satışa hazırladı!

9. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm öğrencilerin öğretmenleri nezaretinde emek verdiği seralar, adeta bir fabrika gibi çalışıyor. Tarım alan şefi Sibel Muşlu’nun rehberliğinde tohumdan fideye her aşamayı bizzat uygulayan öğrenciler; sulama, gübreleme ve bitki bakımı gibi kritik süreçleri uygulamalı olarak öğreniyor. Bu yıl 7’ncisi düzenlenecek fide satış etkinliğinde, 21 tür ve 25 çeşitten oluşan zengin bir ürün yelpazesi halka sunulacak.