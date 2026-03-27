Lösemi hastası minik Zeyd'in en büyük hayaliydi; süper kahramanlar onun için geldi!

Lösemi tedavisi gören 4 yaşındaki Zeyd’in sağlık durumuna ilişkin bilgi veren Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Uzmanı Dr. Öğr. Ü. Çetin Timur, “Hastamız şu anda 4 yaşında. Hastanemize geldiğinde 3 yaşındaydı. Başvurduğunda halsizlik, yorgunluk ve kemik ağrıları gibi şikayetleri vardı. Yaptığımız tetkikler sonucunda hastaya akut lenfoblastik lösemi tanısı koyduk. Bu, tedavi edilmesi gereken bir hastalık. Tanıyı kısa sürede kesinleştirip hastamızı yatırarak tedavisine başladık. Yaklaşık 7-8 aydır tedavisi devam ediyor. Uzun süreli bir hastalık olmakla birlikte, özellikle bu yaş grubunda daha sık görülüyor. En sık görüldüğü dönem ise 4-5 yaş aralığıdır. Günümüzde tedavi başarısı geçmişe göre oldukça yüksek. Artık yüzde 90’ın üzerinde iyileşme oranlarından söz edebiliyoruz. Hastanemizde de güncel ve etkili tedavi yöntemlerini uygulayarak hastalarımızı takip ediyoruz. Başlangıçta zor bir süreç yaşandı ancak şu an oldukça iyi bir noktadayız ve tedavinin sonuna yaklaştık. Yaklaşık 10-15 günlük bir tedavi süreci kaldı” dedi. Sosyal ve oyun temelli etkinliklerin çocuk hastalar için oldukça faydalı olduğunu söyleyen Dr. Timur, “Uyguladığımız tedaviye ‘küratif tedavi’ diyoruz. Yani amaç, hastalığı tamamen ortadan kaldırmak ve çocuğun hayatına sağlıklı bir şekilde devam etmesini sağlamak. Çocukluk çağında tedavinin hedefi, hastalığı tamamen yok ederek bireyin eğitimine ve yaşamına sağlıklı şekilde devam edebilmesidir. Hastamız Zeyd de bu süreci oldukça iyi geçiriyor. Tedaviye uyumu yüksek ve olumlu bir seyir izliyor. Süper kahramanlara büyük ilgi duyuyor. Odasında resimler yapıyor, duvarlara asıyor. Bu durum onun motivasyonunu artırıyor. Süper kahramanların kendisini ziyaret edeceğini öğrendiğinde çok mutlu oldu. Moralin yüksek olması tedavi sürecini de olumlu etkiliyor. Çocuğun motivasyonu arttıkça beslenmesi, tedaviye uyumu ve genel durumu daha iyi oluyor. Özellikle bu tür sosyal ve oyun temelli etkinlikler çocuk hastalar için oldukça faydalı” ifadelerini kullandı.