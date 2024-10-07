Malatya'da yetişiyor, dondurularak ABD'ye ihraç ediliyor

“Üretim alanlarını genişletmeyi düşünüyoruz”

İklim değişikliğinden kaynaklanan olumsuzlukları katma değere dönüştürdüklerini ifade eden Özcan, "Malatya iklimi son dönemlerde ciddi anlamda bir değişim yaşayarak ılıman bir iklime dönüşü yaşıyor. Ekim ve Kasım aylarında çilek ve kapya biber gibi ürünlerin üretimine devam ediyoruz. Malatya'da sadece kayısıya bağımlı kalmayarak tarım ve hayvancılıkta önemli bir kent olma yolunda ilerliyor. Çitçilerimiz kayısı üretiminin yanı sıra çeşitli ürünlerde de hasat yaparak hem şehrin hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Kapya biberde bu yıl yüksek bir verim elde ettik dolayısıyla önümüzdeki yıllarda daha geniş alanlarda üretime devam edeceğiz” diye konuştu.