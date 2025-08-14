Marmara Denizi'nde sahil şeridinde denizin rengi maviden kırmızıya döndü
Marmara Denizi’nin Tekirdağ sahilinde etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle kıyıya sürüklenen kızıl yosunlar, denizi kırmızıya bürüdü.
Kaynak: DHA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nin 12-14 Ağustos tarihleri arasında Marmara Bölgesi için uyardığı kuvvetli rüzgar ve fırtına, Tekirdağ sahilinde etkisini gösterdi.
. Bölgede yaşanan fırtına sonrası denizdeki kızıl yosunlar, Süleymanpaşa ilçesinde kıyıya sürüklenerek, suyun kırmızı renge bürünmesine neden oldu.
Yosunlar nedeniyle bazı bölgelerde zaman zaman rahatsız edici koku da oluştu. (DHA)
