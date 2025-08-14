Marmara Denizi'nde sahil şeridinde denizin rengi maviden kırmızıya döndü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nin 12-14 Ağustos tarihleri arasında Marmara Bölgesi için uyardığı kuvvetli rüzgar ve fırtına, Tekirdağ sahilinde etkisini gösterdi.