  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Yaşam
  4. Sahil şeridinde denizin rengi maviden kırmızıya döndü!

Marmara Denizi'nde sahil şeridinde denizin rengi maviden kırmızıya döndü

Marmara Denizi’nin Tekirdağ sahilinde etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle kıyıya sürüklenen kızıl yosunlar, denizi kırmızıya bürüdü.

Kaynak: DHA
Marmara Denizi'nde sahil şeridinde denizin rengi maviden kırmızıya döndü - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nin 12-14 Ağustos tarihleri arasında Marmara Bölgesi için uyardığı kuvvetli rüzgar ve fırtına, Tekirdağ sahilinde etkisini gösterdi.

1 / 5
Marmara Denizi'nde sahil şeridinde denizin rengi maviden kırmızıya döndü - Resim: 2

. Bölgede yaşanan fırtına sonrası denizdeki kızıl yosunlar, Süleymanpaşa ilçesinde kıyıya sürüklenerek, suyun kırmızı renge bürünmesine neden oldu. 

2 / 5
Marmara Denizi'nde sahil şeridinde denizin rengi maviden kırmızıya döndü - Resim: 3

Yosunlar nedeniyle bazı bölgelerde zaman zaman rahatsız edici koku da oluştu. (DHA)

3 / 5
Marmara Denizi'nde sahil şeridinde denizin rengi maviden kırmızıya döndü - Resim: 4
4 / 5