Marmara Denizi'nde suların metrelerce altındaki gizli cennet bahçesi yok oluyor

Deniz çayırlarının sayısındaki azalmayı takip ettiklerini belirten Prof. Dr. Tecer, "Deniz çayırlarının üzerindeki bu baskıları, bu azalmayı uzun süredir müşahede ediyorduk. Ne yapılabilir konusunu düşündüğümüz zaman da özellikle Karadeniz'de, Karadeniz'de kıyısı olan ülkelerle beraber buradaki deniz çayırlarının mevcut durumunu, azalma durumlarını ve önümüzdeki yıllarda insan faaliyetleri sonucunda oluşabilecek etkileri ortaya koymak amacıyla bir Avrupa Birliği projesi yazdık. Üniversitemizin yürütücülüğünde Ukrayna, Moldova ve Bulgaristan'dan partnerlerimizin olduğu bir Avrupa Birliği şu anda gerçekleştiriyoruz. Biz bu kapsamda Karadeniz'deki deniz çayırlarının korunmasına yönelik bir kılavuz hazırlıyoruz. Yani müsilajın korunmasıyla alakalı nasıl politika yapıcılar bir politika yapmaya ihtiyaç duyuyorlarsa, deniz çayırlarının korunmasına yönelik olarak da bu kılavuzu politika yapıcılara bir yön vermesi amacıyla hazırlamış olacağız. Burada biz aslında ÇED raporları sürecine, deniz çayırlarının da girmesi gerektiğine işaret edeceğiz. Çevresel etki değerlendirme raporları biliyorsunuz, bir faaliyetin yapıldıktan sonra çevreye olan etkilerini dikkate alıyor. Ama ulusal mevzuatımızda deniz çayırlarının korunmasına yönelik ÇED kapsamında doğrudan bir yaptırım, doğrudan bir konu, doğrudan bir başlık bulunmuyor. Bunun bulunması gerektiğini söyleyeceğiz yapacağımız bu kılavuzda" dedi.