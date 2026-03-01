Mart kapıdan baktıracak! Önce bahar havası ardından kış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Mart ayının ilk günü için beklenen hava tahmin raporunu yayımladı. Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olurken, birçok ilimizde kar yağışı ve buzlanma etkisini gösterecek.