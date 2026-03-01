Mart kapıdan baktıracak! Önce bahar havası ardından kış geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, pazartesi ve salı günü yurt genelinde güneş yüzünü gösterecek. Çarşamba günü ise soğuk ve kar yağışı geri dönüyor. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, Karadeniz ve Doğu Anadolu’da kar yağışı etkili olacak. Marmara ve iç bölgelerde ise buzlanma, don ve sis bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Mart ayının ilk günü için beklenen hava tahmin raporunu yayımladı. Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olurken, birçok ilimizde kar yağışı ve buzlanma etkisini gösterecek.
6 il için kar yağışı uyarısı
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Amasya, Tokat, Kayseri, Nevşehir, Sivas ve Erzincan çevrelerinde kar yağışı bekleniyor.
Çığ tehlikesi ve kar erimesi uyarısı
Meteoroloji'nden yapılan açıklamada, "Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.