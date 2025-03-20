''Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır'' atasözü gerçek oldu
Rize'de etkili olan kar yağışı hayatı felç etti. 60 köy yolu ulaşıma kapanırken, Güneysu ilçesinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.
Kaynak: DHA
Doğu Karadeniz’de hava sıcaklarının düşmesiyle Rize’de kar yağışı etkili oldu.
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Kentin yüksek kesimleri yağan karla beyaza büründü. Kar nedeniyle 9 ilçede 60 köy yolu ulaşıma kapandı.
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İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için 38 iş makinesi ve 88 personelle çalışmaları sürdürürken, Güneysu ilçesinde buzlanma riskine karşı eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.
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Bölgede beyaz örtüyle kaplanan çay bahçeleri de güzel görüntüler oluşturdu. (DHA)
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