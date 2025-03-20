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  4. ''Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır'' atasözü gerçek oldu

''Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır'' atasözü gerçek oldu

Rize'de etkili olan kar yağışı hayatı felç etti. 60 köy yolu ulaşıma kapanırken, Güneysu ilçesinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

Kaynak: DHA
''Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır'' atasözü gerçek oldu - Resim: 1

Doğu Karadeniz’de hava sıcaklarının düşmesiyle Rize’de kar yağışı etkili oldu. 

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''Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır'' atasözü gerçek oldu - Resim: 2

Kentin yüksek kesimleri yağan karla beyaza büründü. Kar nedeniyle 9 ilçede 60 köy yolu ulaşıma kapandı.

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''Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır'' atasözü gerçek oldu - Resim: 3

İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için 38 iş makinesi ve 88 personelle çalışmaları sürdürürken, Güneysu ilçesinde buzlanma riskine karşı eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi. 

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''Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır'' atasözü gerçek oldu - Resim: 4

Bölgede beyaz örtüyle kaplanan çay bahçeleri de güzel görüntüler oluşturdu. (DHA)

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