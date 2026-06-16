Medeniyetler şehri Mardin'de tarihi bir keşif daha! Tesadüfen gün yüzüne çıktı
Mardin'in Midyat ilçesinde belediye ekiplerinin yürüttüğü peyzaj çalışmaları sırasında, üzerinde eski yazılar bulunan tarihi kitabeler gün yüzüne çıktı. Jandarma bölgede güvenlik önlemi alırken, Mardin Müze Müdürlüğü uzmanları kitabelerin hangi döneme ve dile ait olduğunu belirlemek için çalışma başlattı.
Mardin'in binlerce yıllık tarihe ev sahipliği yapan Midyat ilçesinde, belediye ekiplerinin yürüttüğü rutin peyzaj düzenlemeleri sırasında önemli bir arkeolojik keşfe imza atıldı. Ortaca Mahallesi'nde toprak altından çıkan ve üzerinde bilinmeyen yazılar barındıran tarihi kitabeler, bölgenin kadim tarihine yeni bir ışık tutma potansiyeli taşıyor.
Tesadüfen Gün Yüzüne Çıkan Tarihi Miras
Kırsal Ortaca Mahallesi'nde çevre düzenlemesi yapan işçilerin dikkati sayesinde fark edilen yazılı taş bloklar, zaman kaybetmeden yetkililere bildirildi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden jandarma ekipleri, tarihi eserlerin zarar görmemesi ve alanın korunması adına bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Eş zamanlı olarak bölgeye ulaşan Mardin Müze Müdürlüğü görevlileri, tarihi olduğu değerlendirilen kitabeleri koruma altına alarak ilk incelemelerini başlattı.
Uzman Heyet Dönemini ve Dilini Araştırıyor
Mardin Müze Müdürlüğü tarafından yapılan ön değerlendirmelerde, birden fazla taş blok üzerine kazınmış yazıların tarihi nitelik taşıdığı kesinleşti.
Ancak bu gizemli kitabelerin hangi medeniyete, hangi döneme ve hangi dil ailesine ait olduğu henüz bilinmiyor.