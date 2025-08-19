Meğer gerçekten de insana mezarda bile rahat yokmuş... İşte kanıtı...

Yetkililer, olayla ilgili inceleme başlatırken, definecilerin tarihi kabirlere verdiği zararın boyutlarının araştırıldığını bildirdi. Eski Şehir Mezarlığı’nda yaşanan bu durum, Tekirdağ’ın geçmişine ve tarihine karşı ciddi bir tehdit olarak değerlendiriliyor.