Meğer gerçekten de insana mezarda bile rahat yokmuş... İşte kanıtı...

Tekirdağ'da Eski Şehir Mezarlığı’nda tarihi kabirler, define arayan kişiler tarafından tahrip edildi.

Kaynak: İHA
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi Çiftlikönü Mahallesi’nde bulunan Eski Şehir Mezarlığı’nda tarihi kabirler, define arayan kişiler tarafından tahrip edildi.

Kazılar sonucu ortaya çıkan görüntülerde mezar taşlarının parçalandığı, tahrip edildiği ve toprağın eşelenerek açıldığı dikkat çekti. 

Kültürel mirasın korunması gerekirken, bu tür hoyratça müdahaleler "Geçmişe saygısızlık" olarak yorumlandı.

Yetkililer, olayla ilgili inceleme başlatırken, definecilerin tarihi kabirlere verdiği zararın boyutlarının araştırıldığını bildirdi. Eski Şehir Mezarlığı’nda yaşanan bu durum, Tekirdağ’ın geçmişine ve tarihine karşı ciddi bir tehdit olarak değerlendiriliyor.

