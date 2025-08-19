Meğer gerçekten de insana mezarda bile rahat yokmuş... İşte kanıtı...
Tekirdağ'da Eski Şehir Mezarlığı’nda tarihi kabirler, define arayan kişiler tarafından tahrip edildi.
Kaynak: İHA
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi Çiftlikönü Mahallesi’nde bulunan Eski Şehir Mezarlığı’nda tarihi kabirler, define arayan kişiler tarafından tahrip edildi.
1 / 6
Kazılar sonucu ortaya çıkan görüntülerde mezar taşlarının parçalandığı, tahrip edildiği ve toprağın eşelenerek açıldığı dikkat çekti.
2 / 6
Kültürel mirasın korunması gerekirken, bu tür hoyratça müdahaleler "Geçmişe saygısızlık" olarak yorumlandı.
3 / 6
Yetkililer, olayla ilgili inceleme başlatırken, definecilerin tarihi kabirlere verdiği zararın boyutlarının araştırıldığını bildirdi. Eski Şehir Mezarlığı’nda yaşanan bu durum, Tekirdağ’ın geçmişine ve tarihine karşı ciddi bir tehdit olarak değerlendiriliyor.
4 / 6