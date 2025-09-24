Merhaba sonbahar... Önce bahar, ardından sonbahar, hafta sonu da kış geliyor
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre Türkiye genelinde hava sıcaklıkları yükselse de hafta sonu itibariyle pek çok ilimiz sağanak yağışların etkisi altında olacak. Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen de Cuma günü itibariyle hava sıcaklıklarının 5-6 derece düşeceğini duyurdu. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz bölümü ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında pus ve yer yer sis bekleniyor.
Hava sıcaklığının yurdun doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de Cuma gününü işaret ederek yeni bir soğuk hava dalgası uyarısı yaptı.
Orhan Şen'in açıklamasında "Bugün ve yarın (25 Eylül Perşembe) değerlendirin. Tüm yurtta sıcaklıklar ortalamanın üzerinde istanbul 27 derece. Ankara 28 derece, İzmir 30 derece. Yağış yok. Cumadan itibaren sıcaklık 5-6 derece düşecek. Cuma ve pazar İstanbul'da yağmur var sıcaklık 22-23 derece. 29 Eylül ve Ekim başı kuzeyde yağışlar artacak sıcaklık dahada düşecek. Montlarınızı çıkartın. Kuzeyde yaz bitti.' ifadelerini kullandı.
Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...