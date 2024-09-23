Metal dedektörüyle 6 milyon TL'lik hazineyi buldu

Müzayede evinden uzman Alice Cullen, bu keşfi Birleşik Krallık’taki en büyük Demir Çağı ve Roma madeni para hazinelerinden biri olarak nitelendirdi. Cullen’a göre bu hazine, Roma'nın XX. Lejyonunda görev yapan bir asker tarafından gömülmüş olabilir. Hazine içindeki bazı madeni paralar İngiliz Müzesi tarafından talep edilse de, geri kalanlar açık artırmada satıldı.