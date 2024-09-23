Metal dedektörüyle 6 milyon TL'lik hazineyi buldu
İngiltere'de bir kişi metal dedektörü ile yaklaşık 6 milyon TL değerinde Roma dönemine ait altın ve gümüş madeni paralar içeren büyük bir hazine keşfetti.
İngiltere'de George Ridgway adlı bir metal dedektörü kullanıcısı, Roma dönemine ait altın ve gümüş madeni paralar içeren büyük bir hazine keşfetti. Bu hazine, yapılan açık artırmada 176.000 dolara (yaklaşık 6 milyon lira) satıldı.
CBS'te yer alan habere göre; saatlerce süren aramaların ardından, 1. yüzyıla ait Roma broşları ve Jül Sezar döneminden bir gümüş sikke keşfetti. Üç saat daha devam eden aramalarda ise 160 gümüş sikke ve çömlek parçaları ortaya çıktı. Ridgway, keşfin ardından hemen babasını çağırarak alanı koruma altına aldı. Kazı çalışmaları üç ay sürdü ve toplamda 748 madeni para bulundu.
Müzayede evinden uzman Alice Cullen, bu keşfi Birleşik Krallık’taki en büyük Demir Çağı ve Roma madeni para hazinelerinden biri olarak nitelendirdi. Cullen’a göre bu hazine, Roma'nın XX. Lejyonunda görev yapan bir asker tarafından gömülmüş olabilir. Hazine içindeki bazı madeni paralar İngiliz Müzesi tarafından talep edilse de, geri kalanlar açık artırmada satıldı.
BBC’ye göre, en yüksek fiyata satılan madeni paralardan biri, Caligula dönemine ait olan ve Agrippina portresi taşıyan bir sikke oldu; bu sikke yaklaşık 9.295 dolara satıldı. Ridgway, elde edilen gelirin arazi sahibi ile paylaşılacağını belirtti.