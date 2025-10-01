  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Yaşam
  4. Meteoroloji saat verdi: İki bölgede fırtına bekleniyor!

Meteoroloji saat verdi: İki bölgede fırtına bekleniyor!

Meteoroloji, Marmara ve Batı Karadeniz'de yarın fırtına beklendiğini belirterek olası olumsuzluklara karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

Kaynak: DHA
Meteoroloji saat verdi: İki bölgede fırtına bekleniyor! - Resim: 1

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Batı Karadeniz’de rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği bildirildi. 

1 / 10
Meteoroloji saat verdi: İki bölgede fırtına bekleniyor! - Resim: 2

Fırtınanın, 3 Ekim Cuma günü, sabah saatlerinde kıyılarda, akşam saatlerinde ise açıklarda etkisini kaybetmesi bekleniyor. 

2 / 10
Meteoroloji saat verdi: İki bölgede fırtına bekleniyor! - Resim: 3

Marmara Bölgesi’nde ise rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği ve fırtınanın öğle saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği kaydedildi. 

3 / 10
Meteoroloji saat verdi: İki bölgede fırtına bekleniyor! - Resim: 4

Yetkililer, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.

4 / 10