Meteoroloji Uyardı: Sıcaklıklar düşüyor, şiddetli yağış ve fırtına kapıda!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu raporunu yayımladı. Yurt genelinde cumartesi gününden itibaren sıcaklıklar düşerken, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Akdeniz bölgeleri başta olmak üzere birçok ilde şiddetli sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor. Beklenen sel, su baskını ve kuvvetli fırtınaya karşı yapılan kritik uyarıların detaylarını ve bölge bölge güncel hava durumu tahminlerini Haber3 okurları için derledik. İşte il il, bölge bölge haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt genelini ilgilendiren güncel ve detaylı hava durumu tahmin raporunu kamuoyu ile paylaştı. Bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıkların yerini hafta sonu itibarıyla serin ve yağışlı bir havaya bırakması bekleniyor. Haber3.com olarak, MGM'nin yayımladığı kritik sel, su baskını ve fırtına uyarılarına dair tüm detayları sizler için bölge bölge analiz ettik.
Cumartesi Gününe Dikkat: Sıcaklık Düşüşü ve Fırtına Geliyor
MGM'nin son değerlendirmelerine göre, yaza kısa bir kış molası verdirecek olan meteorolojik hadiselerin öne çıkan satır başları şu şekilde sıralanıyor:
Sıcaklıklar Normallerin Altına İnecek
Mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıkların Cumartesi gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak hissedilir derecede azalacağı ve yer yer normallerin altına düşeceği açıklandı.
Sel ve Su Baskını Uyarısı
Yağışların özellikle Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Vatandaşların ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olmaları istendi.