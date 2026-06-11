Meteoroloji Uyardı: Sıcaklıklar düşüyor, şiddetli yağış ve fırtına kapıda!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt genelini ilgilendiren güncel ve detaylı hava durumu tahmin raporunu kamuoyu ile paylaştı. Bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıkların yerini hafta sonu itibarıyla serin ve yağışlı bir havaya bırakması bekleniyor. Haber3.com olarak, MGM'nin yayımladığı kritik sel, su baskını ve fırtına uyarılarına dair tüm detayları sizler için bölge bölge analiz ettik.