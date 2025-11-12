Meteoroloji uzmanından 5 il için sel ve su baskını uyarısı

Cuma gününde de ülke genelinde yağışların görüleceğini belirten Tekin, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

"Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölge genelinde yine yağışları görmek mümkün olacak. Özellikle Samsun, Gaziantep, Kilis hattı boyunca yağışlar kuvvetli olacak. Yüksek kesimlerde de yer yer karla karışık yağmur ve kar kendini gösterecek. Hafta sonuna bakıldığında bu yağışlı sistem cumartesi günü doğu kesimlere çekilecek. Cumartesi günü İç Anadolu'nun doğusu, Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yağışları göreceğiz. Doğu bölgelerde yağışlar kuvvetli olacak, dikkatli olunmalı. Pazar günü ise daha dar bir alanda yağışı göreceğiz. Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun doğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yağışları görmek mümkün olacak. Yeni haftada ise ülkemizin maalesef büyük bir bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Başkentte perşembe günü yağış beklemiyoruz. Parçalı ve az bulutlu olacak. Cuma günü başkentte yağmur göreceğiz. Hafta sonu ise başkent parçalı ve az bulutlu olacak. Hava sıcaklığı perşembe günü 14 derece, cuma günü 12 derece. Hafta sonu ise 10-11 derece arasında seyredecek. İstanbul'a bakacak olursak perşembe günü hafif yağmur geçişleri görülebilir. Cuma ve cumartesi günü İstanbul parçalı ve az bulutlu olmasını bekliyoruz. Hava sıcaklığı 3 gün boyunca 16-17 derece civarında olacak. İzmir'e bakıldığında havanın parçalı ve az bulutlu geçmesini tahmin etmekteyiz. Üç gün boyunca hava sıcaklığı 20-21 derece arasında değişecek."