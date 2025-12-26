Meteoroloji ve AKOM'un ardından İstanbul Valiliği de uyardı: Kar geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarılarının ardından İstanbul Valiliği de Cuma ve Cumartesi günü İstanbul'da kar yağışının etkili olabileceği konusunda uyardı...
Hava sıcaklıkları bugün itibariyle yurt genelinde hızla düşecek. Başta İstanbul olmak üzere pek çok ilimizde kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul'un yeni bir soğuk ve yağışlı hava sisteminin etkisi altına gireceğini açıklamıştı. Bir uyarı da İstanbul Valiliği'nden geldi.
Valilikten yapılan açıklamada İstanbul'un yüksek kesimlerinde cuma ve cumartesi günleri için kar yağışı uyarısında bulunuldu. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada hava sıcaklıklarının İstanbul'da 5 ila 8 derece arasında düşeceği belirtildi.
Cuma ve Cumartesi günü İstanbul'un büyük bir kesiminde yağmur beklenirken şehrin yüksek noktalarında ise kar yağışının beklendiği açıklandı.Valilik İstanbulluları hava sıcaklıklarındaki ani düşüş sonrasında buzlanma ve dona karşı uyardı.
İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı son değerlendirmelere göre; İstanbul genelinde 26 Aralık Cuma gününden itibaren hava sıcaklıklarının hissedilir derecede (5 ila 8 derece) azalması ve mevsim normallerinin altına düşmesiyle, soğuk ve yağışlı havanın önümüzdeki hafta boyunca etkisini sürdüreceği tahmin edilmektedir. İstanbul’da 26 Aralık 2025 Cuma ve 27 Aralık 2025 Cumartesi günleri için beklenen yağışların genellikle yağmur şeklinde olacağı tahmin edilmektedir. İstanbul’un kuzey kesimleri ile yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı ihtimali bulunmaktadır. İstanbul’da özellikle gece ve sabah saatlerinde görülebilecek buzlanma ve don hadiseleri hususunda dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri kullanıldı.