Meteoroloji ve bakanlık peş peşe uyardı: 7 ilde yoğun kar ve fırtına alarmı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün ve yarın yoğun kar yağışı ve kuvvetli fırtına beklenen 7 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. İçişleri Bakanlığı, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.
Türkiye genelinde etkisini sürdüren soğuk ve yağışlı hava sistemi yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yoğun kar yağışı beklenen Artvin, Giresun, Rize ve Trabzon için sarı kodlu uyarıda bulundu. 21 Ocak Çarşamba günü ise Aydın, İzmir ve Muğla çevrelerinde beklenen fırtına nedeniyle sarı kodlu uyarıda bulunuldu.
BAKANLIKTAN UYARI GELDİ
İçişleri Bakanlığı, Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı, Ege kıyılarında ise kuvvetli fırtına beklendiğini belirterek, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiğini açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre; 20 Ocak 2026 Salı günü Giresun'un doğusu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleri ile Rize ve Artvin'in iç ve yükseklerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. 21 Ocak 2026 Çarşamba günü Ege kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden esmesi beklenen rüzgarın, Muğla'da kuvvetli rüzgar ve fırtına; Datça, Marmaris ve Bodrum'da yer yer kuvvetli fırtına, Aydın'ın güney ve batısı ile İzmir'in güneybatısında kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Vatandaşlarımızın ulaşımda aksamalar, çığ tehlikesi, buzlanma ve don, tipi, çatı çökmesi, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını, yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz" denildi.
21 - 27 Ocak tarihleri arası hava durumu tahmini haritaları