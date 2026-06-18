Meteoroloji'den 19 ilimiz için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak ve fırtına bekleniyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 19 il için sarı kodlu uyarı yayımlayarak öğle saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak yağış ve fırtına beklendiğini duyurdu. Başta İç Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun batısı olmak üzere birçok bölgede sel, su baskını ve ulaşımdaki aksamalara karşı tedbirli olunması istendi. İşte haritalarla il il, bölge bölge 5 günlük hava durumu tahminleri...
Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurdun büyük bölümünde etkili olması beklenen yerel şiddetli yağışlar ve kuvvetli rüzgara karşı 19 il için "sarı kodlu" meteorolojik uyarı yayımladı.
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Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının özellikle iç ve batı kesimlerde düşeceği Cuma gününde; sel, su baskını, yıldırım ve dolu yağışı gibi olası afetlere karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.
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MGM'nin yayımladığı son değerlendirmelere göre, öğle saatlerinden sonra şiddetini artıracak olan yağışların bölgesel dağılımı şu şekildedir:
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İç Ege: Afyonkarahisar, Denizli, Kütahya, Uşak illeri genelinde; ayrıca İzmir, Aydın ve Manisa'nın doğusu ile Muğla'nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak bekleniyor.
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