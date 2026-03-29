Meteoroloji'den 24 saatlik uyarı: 81 ilin tamamında etkili olacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, bugün 81 ilin tamamında sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağış beklenen 10 il için sarı kodlu uyarıda bulunuldu. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre önümüzdeki 24 saat boyunca yurt genelinde sağanak yağış bekleniyor.

KUVVELİ GELİYOR

Yağışların, Ege, Akdeniz, Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'in batısı ile Adıyaman ve Elazığ çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

FIRTINA UYARISI

Rüzgarın, Ege ve Akdeniz Bölgeleri ile Marmara’nın güney, İç Anadolu’nun güney ve doğu, Doğu Anadolu’nun batı kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ

 Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

